İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'de vaka sayıları yeniden armaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artarken, İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunkuk haritası da merak ediliyordu.

İSTANBUL'UN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören, Sultangazi ve Zeytinburnu en tehlikeli ilçeler arasında yer alırken; Ataşehir, Avcılar, Beykoz ve Şile'de ise yoğunluğun az olduğu görülüyor.

İşte ilçe ilçe son durum:

Arnavutköy

Ataşehir

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beşiktaş

Beykoz

Beylikdüzü

Beyoğlu

Büyükçekmece

Çatalca

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Fatih

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kadıköy

Kağıthane

Kartal

Maltepe

Çekmeköy

Pendik

Sancaktepe

Sarıyer

Silivri

Sultangazi

Şile

Şişli

Tuzla

Ümraniye

Üsküdar

Zeytinburnu

Sultanbeyli