İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören, Sultangazi ve Zeytinburnu en tehlikeli ilçeler arasında yer alırken; Ataşehir, Avcılar, Beykoz ve Şile'de ise yoğunluğun az olduğu görülüyor.

24.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:14

1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'de vaka sayıları yeniden armaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artarken, İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunkuk haritası da merak ediliyordu.

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İSTANBUL'UN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ

Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören, Sultangazi ve Zeytinburnu en tehlikeli ilçeler arasında yer alırken; Ataşehir, Avcılar, Beykoz ve Şile'de ise yoğunluğun az olduğu görülüyor.

İşte ilçe ilçe son durum:

Arnavutköy
Ataşehir
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beykoz
Beylikdüzü
Beyoğlu
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kadıköy
Kağıthane
Kartal
Maltepe
Çekmeköy
Pendik
Sancaktepe
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şile
Şişli
Tuzla
Ümraniye
Üsküdar
Zeytinburnu
Sultanbeyli