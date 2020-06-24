İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören, Sultangazi ve Zeytinburnu en tehlikeli ilçeler arasında yer alırken; Ataşehir, Avcılar, Beykoz ve Şile'de ise yoğunluğun az olduğu görülüyor.
24.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:14
1 Haziran'da başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte seyahat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından Türkiye'de vaka sayıları yeniden armaya başladı. Özellikle Güneydoğu Anadolu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde vaka sayıları artarken, İstanbul'un ilçe ilçe koronavirüs yoğunkuk haritası da merak ediliyordu.
İSTANBUL'UN KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI GÜNCELLENDİ
Hayat Eve Sığar uygulamasına gelen son güncelleme ile İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi. Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Güngören, Sultangazi ve Zeytinburnu en tehlikeli ilçeler arasında yer alırken; Ataşehir, Avcılar, Beykoz ve Şile'de ise yoğunluğun az olduğu görülüyor.
İşte ilçe ilçe son durum: