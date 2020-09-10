İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun

Beşiktaş'ta sahibinin ağızlıksız bir şekilde gezintiye çıkardığı pitbull cinsi köpek, sokak kedisini vahşice parçaladı. Sahibinin, köpeğin kediyi bıraktırmaya çalışması boşa çıkarken çevredekiler "köpeği vurun" diyerek olaya müdahale etmeye çalıştı.

İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta pitbull cinsi köpeğin bir kediyi parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Sorumsuz sahibinin ağızlık takmadan kalabalık içerisine çıkardığı köpek, Ihlamurdere Caddesi'nde bir kediyi yakaladı. Kediyi parçalamasına tokat atarak müdahale etmeye çalışan sahibi, çevredekilerin tepkisine neden oldu.

"KÖPEĞİ VURUN"

Sahibi bu yolla köpeğin ağzından kurtaramadığı kediyi bir de çekmeye çalıştı ancak kurtaramadı. Sahibinin defalarca yumruk ve tokat attığı, vatandaşların ise tekmelediği köpek kediyi bir türlü bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, olay esnasında vatandaşlardan birinin "köpeği vurun" demesi de kan dondurdu. Köpek sahibi tarafından çekilip götürülerek oradan uzaklaştırıldı.

Yetiştirilmesi yasak olan Pitbull cinsi köpek