İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı'nda bir erkeğin sevgilisini karnından ve baldırından silahla yaralandığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

07.07.2020 09:35 | Son Güncelleme: 07.07.2020 10:55

Beyoğlu Bülbül Mahallesi Tarlabaşı Bulvarı üzerinde dün saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, sevgili oldukları iddia edilen Elmas F. ve Osman A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A.(65) tabancasını çıkararak sevgilisine ateş açmış, kurşunlardan biri 58 yaşındaki Elmas F.'nin kasığına isabet etmişti.

"Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok
Son Dakika: 81 ilde yarın koronavirüs denetimi yapılacak
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kadının kanlar içinde yere yığılması sonrası panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu polisi, saldırgan Osman A.'yı etkisiz hale getirerek gözaltına almıştı. Olayın ardından yaralı Elmas F, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kadının saldırıya uğradığı o anlar ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Elmas F. marketten bir şeyler aldıktan sonra kaldırımda yürüyor. O esnada Osman A. ile karşılaşarak tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman A. tabancasını çıkartarak Elmas F.'ye ateş açıyor. Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesiyle kadın yere yığılıyor. Kadının yaralandığını gören vatandaşlar koşarak yanına geliyor. Bazı vatandaşlar ise panik yaşıyor. Ardından polis ekipleri olay yerine geliyor.

Saldırgan Osman A'nın ise Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.