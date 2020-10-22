Son Dakika | İstanbul'un göbeğinde feci kaza: Kurye yerdeyken sürücü paspasları temizledi
22.10.2020 09:31 | Güncelleme: 22.10.2020 09:47
Son dakika haber... Maslak'ta seyir halinde olan motosikletli kurye, aniden frene basan araca çarptıktan sonra kaskıyla aracın arka camını patlattı.
Maslak'ta seyir halinde olan motosikletli kurye, aniden frene basan araca çarptıktan sonra kaskıyla aracın arka camını patlattı. Sağlık ekipleri yere savrulan yaralı kuryeye müdahale ederken, aracın sürücüsü kadının ise paspastaki cam parçalarını temizlemesi "pes" dedirtti.