İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

Meteoroloji'nin sabah saatlerinde yaptığı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı etkisini göstermeye başladı.

BAZI VATANDAŞLAR DENİZE GİRİYOR

Anadolu Yakası Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oluyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

KÜÇÜK ÇAPLI TRAFİK KAZALARI

Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.