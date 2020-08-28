Seyir halinde ayağını dışarı sarkıtan sürücü görenleri hayret etti

İstanbul-Tekirdağ Karayolu üzeri Marmaraereğilisi Sultanköy mevkinde kameralara takılan olayda, seyir halinde bulunan bir sürücünün bacağını camdan sarkıtarak aracını sürmesi bir başka sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı.

SÜRÜCÜLER HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDI

O anları gören diğer sürücü ve yolcular hayretler içerisinde kalırken, camdan bacağını sarkıtıp yolculuk yapan trafik magandası hiç kimseye aldırış etmeden yolunda ilerlemeye çalıştı. İstanbul yolunda şoke eden görüntü, kameranın kapanmasıyla gözlerden kaybolurken, bacağını sarkıtarak araç süren sürücünün akıbeti bilinmiyor.