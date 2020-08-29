İstanbul konserleri: Konserler başladı mı? İstanbul Harbiye Açık Hava Konserleri 2020 listesi
İstanbul konserleri ne zaman başlıyor sorusunu araştıranlar için İstanbul konser listesi haberimizde. Koronavirüs tedbirlerinin bir kısmı, normalleşme süreci kapsamında kaldırıldı, böylelikle Harbiye Açık Hava'da konserler başladı. Peki, Harbiye Açık Hava'da kimin konseri var?
İstanbul'un önemli konser alanlarında olan Harbiye Açık Hava'da konserler başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda birbirinden ünlü isimler konser verecek. Harbiye Açık Hava'da alınan koronavirüs önlemleri neler?
İSTANBUL KONSERLERİ LİSTESİ
İBB Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, koronavirüs sürecinde ilk konserler başladı. Harbiye'de sahne alacak isimler şöyle:
28 Ağustos Cuma / Yıldız Tilbe
29 Ağustos Cumartesi / Linet
30 Ağustos Pazar / Yıldız Tilbe
31 Ağustos Pazartesi / Berkay
2 Eylül Çarşamba / Gazapizm
4 Eylül Cuma / Sertab Erener
5 Eylül Cumartesi / Mabel Matiz
12 Eylül Cumartesi / Yıldız Tilbe
14 Eylül Pazartesi / Yıldız Tilbe
17 EylülPerşembe / Teoman
18 Eylül Cuma / Murat Boz
19 Eylül Cumartesi / Kaan Sekban Saçmalar
21 Eylül Pazartesi / Amadeus
22 Eylül Salı / Amadeus
23 Eylül Çarşamba / Haluk Levent
24 Eylül Perşembe / MFÖ
25 Eylül Cuma / Yıldız Tilbe
26 Eylül Cumartesi / Mustafa Sandal
28 Eylül Pazartesi / Simge
30 Eylül Çarşamba / Teoman
1 Ekim Perşembe / Teoman
2 Ekim Cuma / Murat Boz
3 Ekim Cumartesi / Göksel
4 Ekim Pazar / Murat Boz
6 Ekim Salı / Söz & Müzik Tan Taşçı
7 Ekim Çarşamba / Ezginin Günlüğü 40 Yıllık Şarkılar
8 Ekim Perşembe / Selami Şahin – Semi Jazz
KONSERLERDE HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?
Konser başlamadan önce bazı tedbirler alındı. Koltuklar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri tarafından dezenfektan ile temizlendi. İzleyiciler arasındaki iki koltuk boş bırakılarak sosyal mesafe oluşturuldu. Konser alanına gelenlerin kapıda ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara görevliler tarafından maske verildi. Yiyecek içecek de yasak.