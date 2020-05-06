İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti

Türkiye'deki koronavirüs salgınında en çok tartışılan konu maskeler olurken son çıkan karar maskelerin fiyatlarının kontrol edilerek satışına izin verilmesi oldu.

Bu karar ardından eczanelerde maskelerin 1 TL'den satılacağı haberleri çıkarken İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, söz konusu gelişmelerin şu anda netleşmediğini ve 1 TL'ye maske satmalarının zor olduğunu belirtti.

"70-80 KURUŞA BİZE GELMESİ LAZIM"

Sözcü'den Damla Güler'e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı "Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ DAĞITMAYA DEVAM"

Maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıailioğlu, "Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz" dedi.