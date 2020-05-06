İstanbul Eczacı Odası Başkanı maskelerin 1 TL'den satılamayacağını ifade etti

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, maskelerin 1 liraya satılmasıyla ilgili henüz resmi bir karar olmadığını ve salgından önce maskelerin eczanelere geliş fiyatının 1 lira olduğu için bunun zor olacağını söyledi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında en çok tartışılan konu maskeler olurken son çıkan karar maskelerin fiyatlarının kontrol edilerek satışına izin verilmesi oldu.

Bu karar ardından eczanelerde maskelerin 1 TL'den satılacağı haberleri çıkarken İstanbul Eczacı Odası Başkanı Zafer Cenap Sarıalioğlu, söz konusu gelişmelerin şu anda netleşmediğini ve 1 TL'ye maske satmalarının zor olduğunu belirtti.

"70-80 KURUŞA BİZE GELMESİ LAZIM"

Sözcü'den Damla Güler'e konuşan İstanbul Eczacı Odası Başkanı "Salgından önce maskenin eczanelere geliş fiyatı 1 liraya yakındı. Salgından sonraki ekonomik durumu da düşünerek bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Maskelerin 1 liraya satılması için eczanelere 70-80 kuruşa gelmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ DAĞITMAYA DEVAM"

Maskenin vatandaşa kolay ulaşımı açısından marketlerde satılabileceğini söyleyen Sarıailioğlu, "Biz resmi bir karar çıkana kadar ücretsiz maske dağıtımına devam ediyoruz" dedi.