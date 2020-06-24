İstanbul'daki taksi tartışmasında tüketici temsilcisi, taksicileri kendisini tehdit etmekle suçladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 5 bin yeni taksi plakası için harekete geçti. Taksiciler esnafı bu adıma tepkili. Tüketici dernekleri ise hizmet koşullarının daha da iyileşeceğini savunuyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programında bu konu masaya yatırıldı. Tartışmanın tarafları İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu arasında tansiyon yükseldi. Ağaoğlu, kendisinin tehdit edildiğini iddia etti.

İşte canlı yayındaki o tartışma:

"BİZ KİMSEYİ TEHDİT ETMEYİZ"

EYÜP AKSU: Şimdi Aydın bey bazı konulardan bahsetti. Biz kimseyi tehdit etmeyiz. Haddimizi hududumuzu biliriz. Biz sadece hakkımızı hukukumuzu koruruz yasal çerçevelerde. Aydın Bey'in tüketici temsilcisi olarak global bir korsan olan UBER'le masaya oturması bizi üzdü.

"BENİ TEHDİT ETTİNİZ"

AYDIN AĞAOĞLU: Yalan söyleme ben kimseyle masaya oturmadım. İftira atıyorsunuz. Beni tehdit ettiniz. Beyanatınız gazetelerde. Yalan söyleme Aydın Başkan. "Ben ev sattım, araba sattım, ne gerekirse yaparım" dediler. Beni UBER'den rüşvet almakla suçladılar. Ayıp, ayıp. Yalan konuşma, bir de esnafım diyorsun.