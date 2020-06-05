İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle İstanbul'daki en yaşlı çınar ağacının yanına giden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 643 yılında toprağa dikilen çınarı anlattı.

"EN YAŞLIMIZI ZİYARETE GELDİK"

Vali Yerlikaya şunları söyledi: "Bugün 5 Haziran Çevre Günü, hayatı paylaştığımız bütün canlıları anlamak, onların hak ve hukukunu korumak için farkındalık günü. Bizler, büyüklerimize hürmetimizi göstermek için her fırsatta onları ziyaret ederiz. Bu anlamlı günde İstanbul'daki en yaşlımızı ziyarete geldik.

"HEMEN YANINDA 600 YILLIK KOMŞUSU DA VAR"

Bu çınar, toprakla buluştuğundan beri tam 1377 geçmiş. Dile kolay 14 asır. Hemen yanında 600 yıllık komşusu da var. Bu çınarların gölgesinde serinlemek ne güzel"