İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu
Megakent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sona erdiğinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu yarım saat sonra 00.30'da yüzde 26'ya çıktı.
01.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:04
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Haziran 00.00'da sona erdi. İstanbullular ise adeta trafiğe akın etti.
YARIM SAATTE YÜZDE 26 ARTTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nin verilerine göre yasak sona erdiğinde kentte trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyesindeydi. Aradan geçen yarım saat sonra 00.30'da İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 26'ya çıktı.
HARİTALARA YANSIDI
Megakentteki trafik yoğunluğunun artışı İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası'na da yansıdı. 1 Haziran'ın ilk dakikalarında yemyeşil olan yollar, dakikalar geçtikçe kızarmaya başladı. Özellikle köprüler ve ana arterlerde oluşan yoğunluk haritada belirdi.