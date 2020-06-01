İstanbul'da yasak kalktıktan yarım saat sonra trafik yoğunluğu yüzde 26 oldu

Megakent İstanbul'da sokağa çıkma yasağı sona erdiğinde yüzde 1 olan trafik yoğunluğu yarım saat sonra 00.30'da yüzde 26'ya çıktı.

01.06.2020 00:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 01:04

Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta sonu da uygulanan sokağa çıkma yasağı 1 Haziran 00.00'da sona erdi. İstanbullular ise adeta trafiğe akın etti.

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YARIM SAATTE YÜZDE 26 ARTTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nin verilerine göre yasak sona erdiğinde kentte trafik yoğunluğu yüzde 1 seviyesindeydi. Aradan geçen yarım saat sonra 00.30'da İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 26'ya çıktı.

İstanbul'da 1 Haziran 00.00 itibarıyla trafik yoğunluğu

HARİTALARA YANSIDI

Megakentteki trafik yoğunluğunun artışı İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası'na da yansıdı. 1 Haziran'ın ilk dakikalarında yemyeşil olan yollar, dakikalar geçtikçe kızarmaya başladı. Özellikle köprüler ve ana arterlerde oluşan yoğunluk haritada belirdi.

İstanbul'da 1 Haziran 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu
Yasak sonrası bazı vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti