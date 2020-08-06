İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi

Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor. Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki bu hareketliliği değerlendirmek amacıyla saat 19:00'da bir araya geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK'nın ev sahipliğinde banka yöneticileriyle bugün son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda normalleşme döneminde atılacak likidite adımları görüşülüyor.

DÖVİZDEKİ DALGALANMA ÜZERİNE EKONOMİ DÜNYASI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Bugün tarafların resmi gündemlerinde planlanan bir görüşme bulunmazken piyasada yaşanan olağanüstü dalgalanmalar görüşmenin planlanan tarihten önce yapılmasına neden oldu.

TCMB ve BDDK'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.