İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi Döviz ve altındaki hareketlilik sonrası Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar İstanbul'da saat 19.00 itibariyle bir araya geldi.

Piyasalarda hareketli bir gün yaşanıyor. Dolar/TL 7,30, gram altın ise 485 lira seviyelerinde seyrediyor. Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar piyasalardaki bu hareketliliği değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, BDDK'nın ev sahipliğinde banka yöneticileriyle bugün son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Toplantıda normalleşme döneminde atılacak likidite adımları görüşülüyor. TCMB ve BDDK'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.