Vatandaştan, Neden maske takmıyorsun? sorusuna arabesk tadında cevap

İstanbul'da açık havada maske takma zorunluluğu hayata geçirildi. Açık havada maske takma zorunluluğuna ilk gün alışamayanlar da vardı. Bazı vatandaşlar maskeleri elinde takarken bazıları da elbiselerine asarak yürüdü. Kimi vatandaşlar da maskesiz gezerken kimi vatandaşlar da maskeli bir şekilde oltalarıyla balık tuttu.

"BİZ ZATEN YAŞAYAN ÖLÜYÜZ"

Üsküdar'da maske takma zorunluluğuna ilginç tepki gösteren Oğuz Demir, "Biz zaten yaşayan ölüyüz. Maskeye ne gerek var. Hayattan kopmuşuz. Maske dediğin nedir ki? Virüs kapsak ne olacak. Virüs zaten bize bulaşmaz ki. Maske takma zorunluluğunu bilmiyorum. Toplu taşımalarda maskemi takıyorum. Zorunlu mu gerçekten, cezalı mı yani, bilmiyordum. Bundan sonda açık havada da maskemi takacağım. Çünkü bilmiyordum, devletimizden çok özür dilerim. Uyarılarınızdan dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

ÖZÜR DİLEYİP MASKESİNİ TAKTI

Vatandaş, gazeteciler uyardıktan sonra bilmediğini belirterek özür diledi, ardından maskesini taktı.