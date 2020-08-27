Küçük çocuğa köpek saldırısı kamerada! Kaçmak isterken yere kapaklandı

İstanbul Göktürk'te yolda yürüyen çocuk iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, korkudan annesine sarılan çocuğun yaralandığı öğrenildi.

Göktürk Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, Gülşah G. oğlu Yusuf G. ile birlikte yürüyüşe çıktı. Çocuk yürüdükten bir süre sonra yolda duran sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu küçük çocuk omzundan ve yüzünden yaralandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırını anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yolda yürüyen çocuğa, kısa bir süre sonra köpekler saldırıyor. Çocuk yere düşüyor ve kalkıp annesine sarılıyor.

ÇİĞ ET İLE BESLENİYORLAR İDDİASI

Olayın ardından anne Gülşah G. çocuğunu hastaneye götürüp tedavi ettirdi. Saldırının olduğu yerdeki sokak köpeklerinin çiğ et ile beslendiğini iddia eden kadın, köpeklerin saldırganlıklarına çözüm bulunmasını istedi.