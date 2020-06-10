Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
İstanbul Beyoğlu'nda "dur" ihtarını dinlemeyip kaçan yabancı uyruklu şahsa, üzerinde suç unsuru bulunmamasına rağmen mevzuata aykırı üst araması yapan ve tokat atan 2 bekçi açığa alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattı.
10.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:08
Yabancı uyruklu kişiye tokat atıp mevzuata aykırı üst araması yaptıkları belirlenen iki gece bekçisi açığa alınarak haklarında soruşturma başlatıldı.
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Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan iki mahalle ve çarşı bekçisi, Tarlabaşı Bulvarı'nda şüphelendikleri yabancı uyruklu bir kişiye "dur" ihtarı yaptı.
ÜZERİNDEN SUÇ UNSURU ÇIKMADI
Uyarı üzerine kaçan kişi, kovalamacanın ardından yakalanırken, üzerinde herhangi bir suç unsuru çıkmaması ve kimlik kontrolünde de aramasının bulunmaması sonucu serbest bırakıldı.
MEVZUATA AYKIRI ÜST ARAMASI VE TOKAT
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, görüntülerde iki bekçinin, yabancı uyruklu kişiye mevzuata aykırı şekilde üst araması yaptıklarının ve tokat attıklarının görülmesi üzerine bekçileri açığa alarak haklarında soruşturma başlattı.