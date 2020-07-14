İstanbul'da 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da yarın 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi günü kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

14.07.2020 18:15 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:21

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü kapsamında Kuleli Askeri Lisesi Yerleşkesinde yapılacak etkinliklerden dolayı yarın saat 19.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Trafiğe kapatılacak yollar, Kuleli Caddesi, Vaniköy Caddesi, Yamaçlı Sokak, Al Zambak Sokak ve Kaldırım Caddesiyle Yalnız Selvi Caddesi kesişimi Çengelköy istikametine araç geçişine izin verilmeyecek.

ALTERNATİF YOLLAR BELİRLENDİ

Trafiğe kapalı olacak yollara alternatif olarak sunulan yollar ise, Üsküdar Sahilyolu istikametinde Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Mor Salkım Sokak, Reşadiye Sokak ve Hür Sokak kullanılacak.

Beykoz istikametine gitmek isteyenlerin kullanabileceği alternatif yollar ise Güzeltepe Caddesi ve Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi olacak.

İETT OTOBÜSLERİ VE BÜYÜK ARAÇLARIN KULLANACAĞI ALTERNATİF YOLLAR

İETT otobüsleri ve büyük araçlar alternatif yol olarak Çengelköy Caddesi, Güzeltepe Caddesi, Beynun Akyavaş Caddesi, Bosna Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Kaldırım Caddesi, Rasathane Caddesi, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi ve Sadri Alışık Caddesini Takiben Sahil yolunu kullanabilecekler.