İsrail savaş uçağı tarafından taciz edilen İran yolcu uçağı acil iniş yaptı: Yaralılar var

İran medyasında yer alan habere göre; Tahran-Beyrut seferini yapan İran yolcu uçağı, İsrail savaş uçağının tehlikeli mesafeden geçmesi sonucu acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay sonucu bazı yolcularının yaralandığı öğrenildi. İran yolcu uçağını taciz eden jetlerin F-15I tipi olduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...