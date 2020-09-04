İsrail'de drone ile gökyüzünden uyuşturucu madde dağıtıldı

İsrail'de, uyuşturucu maddenin yasallaştırılmasını savunan "Yeşil Drone" isimli grup, içinde uyuşturucu bulunan poşetler başkent Tel Aviv'deki Rabin Meydanı üzerine drone ile gökyüzünden bırakıldı.

Olayı gerçekleştiren grubun, uyuşturucu maddeyi drone ile gökyüzünden bırakmadan önce bir mesaj yayımladığı ve mesajda "Zamanı geldi. Bu bir kuş mu? Bu bir uçak mı? Hayır, bu gökyüzünden ücretsiz uyuşturucu madde dağıtan Yeşil Drone" ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan kısa süre sonra açıklama yapan polisin, 30 yaşlarında 2 kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi. Ayrıca, polisin olay yerine gelmesinden önce durum karşısında şaşkına dönen birçok kişinin gökyüzünden bırakılan paketleri topladığı belirtildi.