İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Beyrut'ta patlamanın yaşandığı bölgeyi işaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2018 yılında Birleşmiş milletler Genel Kurulu'nda elinde dün akşam saatlerinde Beyrut'taki patlamanın yaşandığı, limanın uydu görüntüsüyle genel kurula seslenmişti.

BUGÜN HİZBULLAH'A BİR MESAJIM VAR"

Netanyahu, genel kurulda yaptığı konuşmada "Düşmanlarımızın kendine ölümcül silahlar ile donatmasına asla izin vermeyeceğiz. Bugün Hizbullah'a bir mesajım var. İsrail ne yaptığınızı biliyor, İsrail bunu nerede yaptığınızı biliyor ve İsrail bu olaydan kurtulmanıza izin vermeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

"PATLAMA KAZA OLABİLİR"

Bu konuşmadan 2 yıl sonra Beyrut limanında adete bir nükleer patlamayı andıran olayın meydana gelmesi kafaları karıştırdı. Konunun sosyal medyada da büyük yankı uyandırması sonrası İsrail cephesinden bir açıklama geldi. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü. Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

PATLAMAYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Beyrut'ta liman bölgesinde bulunan bir patlayıcı deposunun patladığı olayı terör örgütü DEAŞ üstlendi. CNN International'ın haberine göre DEAŞ, Beyrut'ta onlarca insanın öldüğü patlamayı kendilerinin düzenlediğini iddia etti.