İsrail-BAE Anlaşması: Netanyahu'nun ofisi, Yediot Ahronot'un haberini 'ABD'nin BAE'ye F-35...

İsrail'de yayımlanan Yediot Ahronot gazetesi, ABD'nin İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararı alan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 savaş uçağı satmaya hazırlandığını öne sürdü. İsrail'de Başbakanlık haberi yalanladı.

Yediot Ahronot bu satışın iki ülke arasındaki anlaşmanın gizli bir maddesi uyarınca yapılacağını yazdı.

Söz konusu maddede İsrail'in bölgedeki herhangi bir ülkeye stratejik silah satılmasına yönelik itirazını kaldırdığı iddia ediliyor.

Gazete haberini Amerikalı ve BAE'li kaynaklara dayandırdı.

1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan sonra ABD, İsrail'in askeri üstünlüğünün bozulmaması için, bu ülkenin onayı olmadan Orta Doğu ülkelerine ileri savaş sistemleri satmayacağı güvencesini vermişti.

ABD şimdiye kadar bu taahhüdüne uydu.

'BAE'ye on milyarlarca dolarlık silah satılacak'

Yediot Ahranot ise ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner'ın girişimleriyle imzalanan anlaşmada Washington'un BAE'ye F-35'ler de dahil olmak üzere on milyarlarca dolarlık silah satmasını öngören bir madde bulunduğunu yazdı.

Gazete, BAE'nin İsrail ile anlaşma imzalamasının ana nedeninin bu olduğunu öne sürdü.

Haaretz ve Jerusalem Post gazeteleri ise İsrail hükümetinin anlaşmanın silah satışını içermediğinin altını çizdiğini kaydetti.

İsrail: Pozisyonumuz değişmedi

İsrail'de Başbakanlık'tan yapılan açıklamada hükümetin bu konudaki pozisyonunda bir değişikliğin söz konusu olmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan Netanyahu, Orta Doğu'da, İsrail'le barış anlaşması imzalayan Arap ülkeleri dahil hiçbir ülkeye F-35 ve ileri silahlar satılmasına karşıdır. Başbakan bu tutumunu ABD Yönetimi'ne defaatle bildirmiştir. Bu konuda pozisyonumuz değişmemiştir" denildi.

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen de "Böyle bir şey olmadı, gündeme gelmedi. İsrail'in politikası bölgedeki askeri üstünlüğünü korumaktır. ABD'den de talebimiz budur ve buna saygı gösterilmesi gerekir. ABD bizden başka ülkelere silah satmamamızı istiyor ve biz bu talebe uyuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi konusunda uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. İsrail, anlaşma kapsamındaBatı Şeria'daki bazı bölgeleri ilhak etme planını askıya almıştı.

İsrail'in daha önce sadece iki Arap ülkesiyle, Mısır ve Ürdün'le, diplomatik ilişkileri vardı.