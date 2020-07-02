İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü

Eski günlerinden uzak olan Mesut Özil'in kariyerinin nasıl şekilleneceği konusu tartışılmaya devam ediyor. Son olarak Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın "Çok mutlu değil çünkü oynamıyor. Ama bir sakatlığı da var. Beklememiz ve neler olduğunu da görmemiz lazım" yorumunu yaptığı oyuncu için İspanya'da dikkat çekici bir yazı yayınladı.

İspanya'da yayın yapan AS gazetesinden Pablo Fuentenebro'nun kaleme aldığı yazıda yıldız futbolcunun kariyeri için en uygun takımın Medipol Başakşehir olduğu kaydedildi. Yazıda "Başakşehir kulübü, kıtasal rekabetin zirvesinde bulunan oyunculara ihtiyaç duyabilir. Özil de tarihe ismini altın harflerle yazdırmış bir futbolcu" ifadelerini yer verildi.

"BONUSLAR YARDIMCI OLACAKTIR"

Yazıda Başakşehir'in Süper Lig'de yer aldığı şampiyonluk yarışına dikkat çekilirken İstanbul ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılması durumunda kulübün elde edeceği gelir, olası transfere etki edeceği söylendi.

"Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bonus Başakşehir'in transferi gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır. Türkiye, yeniden önemli biri olması adına ideal bir ortam ve burada tekrar bir yıldız olabilir" ifadesiyle transferin gerçekleşme ihtimalinin Devler Ligi'ne bağlı olduğu belirtildi.

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Mesut Özil'in adı uzun zamandır Türkiye'de Fenerbahçe ile birlikte anılıyordu.