İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı

İspanya'da son olarak Athletic Bilbao'da forma giyen 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aritz Aduriz, futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum artık 'yeter' dedi. Bazen sen karar vermeden futbol seni bırakır. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili de değerlendirmede bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye devam etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod" sözlerini paylaştı.