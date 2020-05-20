HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı

Athletic Bilbao'nun İspanyol golcüsü Aritz Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle 39 yaşında futbol kariyerini sonlandırma kararı aldı.

İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı
20.05.2020 22:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:50

İspanya'da son olarak Athletic Bilbao'da forma giyen 39 yaşındaki İspanyol futbolcu Aritz Aduriz, futbolculuk kariyerine nokta koydu.

Aduriz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zaman geldi, maalesef vücudum artık 'yeter' dedi. Bazen sen karar vermeden futbol seni bırakır. Dün doktorlar ameliyat olmamı söylediler. Bugünün işini yarına bırakmamak gerekir. Günlük hayatımı en iyi şekilde normal yaşamam için kalçama protez takılacak" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili de değerlendirmede bulunan Aduriz, "Maalesef çok daha zor ve acılı bir dönemden geçiyoruz. Telafisi olmayan acılar bırakan salgına karşı hepimiz mücadeleye devam etmeliyiz. Bu yüzden benim için endişe etmeyin, bu sadece bir anektod" sözlerini paylaştı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti Spor
İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçeli Vedat Muriç'in menajeriyle temasa geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın transferini sorduğu Çağlar Söyüncü'den yanıt: Menajerim ilgileniyor efendim
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu Spor
Mısırlı futbolcu Mahrous Mahmoud koronavirüs nedeniyle sokak satıcısı oldu
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali Spor
19 Mayıs'la 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan kendini savundu: Oruç tutuyorum, insanlık hali
Mert Hakan Yandaş, 'Galatasaray benim hayalim' diyerek Fenerbahçe'yi reddetti Spor
Mert Hakan Yandaş, "Galatasaray benim hayalim" diyerek Fenerbahçe'yi reddetti
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı Spor
Şirket satın alma vaadiyle kandırılan G.Saray eski başkanı Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldı
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Bayern Münih, Kai Havertz'in transferi için yarışa girdi
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
17 Süper Lig ekibi Gençlik Marşı'nı paylaştı, G.Saray'ın dışarıda bırakılması sosyal medyayı salladı
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
İspanya'nın Malaga kulübü, koronavirüs nedeniyle toplu işten çıkarma kararı alan ilk kulüp oldu
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
TFF, 18 kulüple liglerin 12 Haziran'da başlaması konusunda anlaşma sağladı
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Golf dünyasının yürek hoplatan ikilisi, kozlarını sahada paylaşacak
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın fazla kiloları dikkat çekti
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
Dirk Kuyt, gelecek sezon Feyenoord'da antrenör olarak yola devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
UEFA Başkanı Ceferin: Avrupa kupalarını ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Nuno Gomes'ten Fatih Terim'e övgü: Terim saha dışında ve saha içinde bizden biriydi
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Roberto Carlos: Chelsea ile anlaşamayınca Fenerbahçe'ye transfer oldum
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Horace Grant, Michael Jordan'a meydan okudu: Benimle derdi varsa gelsin erkek gibi çözelim
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
Kasımpaşa'da koronavirüse yakalanan 2 oyuncu da dahil olmak üzere yeni testlerin sonuçları negatif çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs testi pozitif çıkan isimlerden birinin Ian Woan olduğu ortaya çıktı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Muhammed Salah maskesi takıp mağazayı soymak isteyen 4 hırsız kıskıvrak yakalandı
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Cenk Tosun'dan Ahmet Nur Çebi itirafı: O olmasaydı, Everton'a transferim gerçekleşmeyecekti
Hasan Şaş, 'Yalan haberlere cevabımdır' diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Hasan Şaş, "Yalan haberlere cevabımdır" diyerek yabancı futbolcuların veda mesajlarını paylaştı
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
İtalyan ekibi Lecce, futbolcuların mart ayı maaşlarını Serie A'dan düşmezlerse ödeyecek
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Juventus'un yıldızı Miralem Pjanic, Şafak Sezer'in canlı yayınına katıldı: Hedef ben miyim Tayfun
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Bir tuhaf çözüm! Tribüne cinsel ilişki oyuncakları yerleştirdiler
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Podolski, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 19 Mayıs'ı kutladı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Galatasaray'dan 'Sensiz Olmaz Galatasaray' kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Galatasaray'dan "Sensiz Olmaz Galatasaray" kampanyası! Taraftar fotoğrafları tribünlere konulacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Ali Atay Şahan Gökbakar Jennifer Lopez
Spor Neymar Metin Oktay Emre Belözoğlu Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla Kadın Bursa Twitter 19 Mayıs
Şu an buradasınız: İspanyol futbolcu Aduriz, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.5.2020 22:51:51. #1.14#
title