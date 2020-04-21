İspanya'dan gelen yolcular arasındaki genç kadının parmak hareketi tepki çekti

İspanya'dan Samsun'a hava yolu ile getirilen 93 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Tokat'ta karantinaya alındı. Yolcu otobüsünde, gizlenerek parmak hareketi yapan genç kadın ise tepki çekti.

59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu devam ediyor. Bu kapsamda İspanya'dan Samsun'a getirilen 93 Türk vatandaşı karayolu ile gece saatlerinde Tokat'ta kalacakları yurtlara transfer edildi.

Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Ballıca yurduna yerleştirilen vatandaşları taşıyan otobüsün ön tarafına asılan 'En Büyük Türkiye' yazısı dikkat çekti. Aralarında öğrenci ve çocukların da bulunduğu otobüsteki gençler basın mensuplarına el sallarken, şoförün hemen arkasındaki koltukta oturan genç kadının yaptığı parmak hareketi görevlilerin tepkisini çekti.

HAREKET YAPTIĞINI ÖNCE İNKAR ETTİ

Görevliler hareket yapan kadına 'terbiyesiz' diyerek tepkisini gösterdi. Koltuğun arkasına gizlenerek parmağını gösteren genç kadın basın mensuplarının "Neden hareket yaptınız?" şeklindeki sorusu üzerine önce yaptığı hareketi inkar ederek, "Hareket falan yapmadım. İzin alınmadan fotoğraflar çekiliyor" şeklinde cevap verdi.

SONRA ÇARK ETTİ: HAREKET BASINA DEĞİLDİ

Daha sonrasında ise genç kadın "Otobüsle bizimle birlikte yolculuk yapan insanlar dışarıda idi ve onlara yapıldı. Basına değildi o hareket. Orada insanlarla dalga geçen insanlar var" diye konuştu.