Akademisyen, maliyeci ve Siyasetçi olan İsmail Tatlıoğlu 27. dönem Bursa Milletvekilidir. İsmail Tatlıoğlu kimdir? İsmail Tatlıoğlu hangi partiden? İsmail Tatlıoğlu Twitter hesabı

İSMAİL TATLIOĞLU KİMDİR?

İsmail Tatlıoğlu, 1960 yılında Bursa'nın Orhaneli ilçesinde doğdu. Baba adı Durali, anne adı Kamile'dir.

1982 Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 1992 yılında doçent, 2001 yılında profesör oldu. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitelerinde

1 yıl ODTÜ, yaklaşık 2 yıl da Glasgow Üniversitesinde çalışmalar yaptı. Uludağ Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde öğretim üyeliği görevinde bulundu. Evli ve üç çocuk babası.

İSMAİL TATLIOĞLU HANGİ PARTİDEN?

2018 Genel Seçimleri, İYİ Parti Bursa Milletvekili Adayı.

2020'de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında basına kapalı yapılan toplantıda, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu partisinin TBMM Grup Başkanlığına seçildi.

İSMAİL TATLIOĞLU TWITTER HESABI NEDİR?