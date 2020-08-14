İsmail Koyuncu kimdir! Prof. Dr. İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. İsmail Koyuncu, İstanbul Teknik Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Prof. Dr. İsmail Koyuncu kimdir! İsmail Koyuncu hayatı ve biyografisi!

İSMAİL KOYUNCU KİMDİR?

Çalışma Alanları : Atık Yönetimi, Su Kaynakları Yönetimi, Su ve atıksu arıtma, Membran Teknolojileri

Eğitim Durumu : İstanbul Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği (dr) (Doktora)

Çalıştığı Birim : İnşaat, Çevre Mühendisliği Bölümü

ALINAN ÖDÜLLER

En İyi Poster Ödülü

Uluslararası Su Birliği, Sivil Toplum Kuruluşu, 2019

YÖK Üstün Başarı Ödülü

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Kamu, 2019

En Başarılı Doktora Tez Ödülü

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, 2019

En Başarılı Doktora Tez Ödülü

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, 2019

Çevre Alanında En Başarılı Doktora Tezi Ödülü

Çevre Vakfı, Sivil Toplum Kuruluşu, 2019

İSO Çevre Ödülü

İstanbul Sanayi Odası, Sivil Toplum Kuruluşu, 2018

En İyi Poster Ödülü

Uluslararası Su Birliği, Mesleki Dernekler, 2017

Economic Cooperation Organization (ECO) International Award 2009 (in the field of Environment)

Economic Cooperation Organization (ECO), Mesleki Dernekler, 2009

TÜBİTAK Teşvik Ödülü

TÜBİTAK, Kamu, 2008

En İyi İkinci Poster Ödülü

North America Membrane Society- NAMS, Mesleki Dernekler, 2003

İstanbul Teknik Üniversitesi Özel Ödülü

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, 2001

ÜYELİKLER

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Üye, 2012 - ...

International Water Association Specialized Group on Membrane Technologies

Yönetim Kurulu Üyesi, 2011 - ...

European Desalination Society (EDS)

Üye, 2006 - ...

Network of Young Membraines in Europe

Üye, 2004 - 2016

American Water Works Association (AWWA)

Üye, 2004 - ...

Society of Chemistry and Industry

Üye, 2000 - ...

National Geographics (Üye)

Üye, 1998 - ...

Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyesi

Üye, 1997 - ...

Çevre Mühendisleri Odası

Üye, 1996 - ...

İSMAİL KOYUNCU YOGRAFİSİ

1974 yılında Suruç'ta doğdu. 1995'te İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü, 1997'de Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalında yüksek lisansını, 2002'de aynı dalda doktorasını tamamladı. 2004 yılında doçent unvanını alan Prof. Koyuncu, 2010 yılında profesör unvanını edindi.

1996 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak başladığı akademik hayatına, 2004-2005 yılları arasında Rice Üniversitesi'nde ve daha sonra University of Leuven'dedevam etti.

Kompozit yapılı MF ve UF düz tabaka levha membran üretimi, Hollow fiber membran üretimi, İleri Osmoz prosesi, Membran yüzeyindeki kek tabakasındaki değişimlerin ortaya konması için mikroskobik tekniklerin geliştirilmesi ve Nanofiltrasyon membranları ile tuz gideriminde organik iyon etkisinin modellenmesivb. alanlarda araştırmalarını sürdüren Prof. Koyuncu'nun, International Water Association (IWA) Specialized Group on Membrane Technology'de, Network of Young Membraines in Europe'da, American Water Works Association'da (AWWA),Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi'nde, Society of Chemistry and Industry, European Desalination Society'de üye olarak görev yapıyor.

Çalışmalarıyla pek çok ödüle layık görülen Prof. Koyuncu, 2012 yılından bu yana TÜBA Asosye Üyesi ve halen İTÜ'de çalışmalarını sürdürüyor.