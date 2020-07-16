İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Sosyal medya üzerinden İslam dinine ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturmada şüpheli M.C.S. "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter üzerinden İslam'a ve Hz.Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Fatih'teki evinde gözaltına alınan şüpheli M.C.S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

NÖBETÇİ HAKİMLİKÇE TUTUKLANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüpheli M.S.C., nöbetçi hakimlikçe "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.