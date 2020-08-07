İskenderun'da elektrik akımına kapılan asker şehit oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ahmet Tor Kışlasında elektrik akımına kapılan Mehmet Sezai Başakcı şehit oldu. İskenderun Devlet hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı Memleketi Kocaeli'ne gönderilecek.

Kastamonu Araç ilçesi Şiringüney Köyü nüfusuna kayıtlı Başakcı'nın Gebze de ikamet ettiği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Şehit asker için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık bir mesaj yayınlayarak, "Gebze Adem Yavuz Mahallesinde ikamet eden ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatani görevini yerine getiren Mehmet Sezai Başakcı elektrik akımına kapılarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.