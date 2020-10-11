İskandinavya'nın en büyük bal kabağı'nın getirilişi

Bal kabağının tartılması

970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager ile röportaj KOPENHAG (AA) – Danimarka'nın ünlü turist noktalarından Tivoli'de yapılan yarışmada, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi.

