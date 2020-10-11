  

İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi

11.10.2020 16:47 | Güncelleme: 11.10.2020 16:55

İskandinavya'nın en büyük bal kabağı'nın getirilişi Bal kabağının tartılması 970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager ile röportaj KOPENHAG (AA) – Danimarka'nın ünlü turist noktalarından Tivoli'de yapılan yarışmada, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi.

İskandinavya'nın en büyük bal kabağı'nın getirilişi

Bal kabağının tartılması

970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager ile röportaj KOPENHAG (AA) – Danimarka'nın ünlü turist noktalarından Tivoli'de yapılan yarışmada, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi.