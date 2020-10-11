İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi
11.10.2020 16:47 | Güncelleme: 11.10.2020 16:55
İskandinavya'nın en büyük bal kabağı'nın getirilişi Bal kabağının tartılması 970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager ile röportaj KOPENHAG (AA) – Danimarka'nın ünlü turist noktalarından Tivoli'de yapılan yarışmada, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi.
İskandinavya'nın en büyük bal kabağı'nın getirilişi
Bal kabağının tartılması
970,4 kiloluk bal kabağıyla yarışmaya katılan Jens Peder Skönager ile röportaj KOPENHAG (AA) – Danimarka'nın ünlü turist noktalarından Tivoli'de yapılan yarışmada, İskandinavya'nın en büyük bal kabağı belirlendi.