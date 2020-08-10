Muğla'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 12 yaralı
Muğla'da işçileri taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
10.08.2020 20:16 | Son Güncelleme: 10.08.2020 21:15
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
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KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Ali Dereli idaresindeki 48 S 2519 plakalı midibüs, Fethiye-Antalya kara yolu Dont mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'AĞIR 12 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 1'i ağır 12 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince midibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.