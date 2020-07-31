Bir iş yerinde çıkan yangın, bitişikteki 4 dükkanı da küle çevirdi
İzmir'in Konak ilçesinde, kozmetik satışı yapılan iş yerinde çıkan ve daha sonra yandaki 4 dükkana sıçrayan yangına müdahale edildi.
31.07.2020 23:42 | Son Güncelleme: 01.08.2020 08:57
İzmir'deki Gıda Çarşısı'nda bulunan ve toptan kozmetik ürünleri satan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Küçük çapta patlamaların da olduğu yangın nedeniyle 5 iş yeri alev aldı.
İŞ YERİ SAHİPLERİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİ
Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki kozmetik ürünleri satışı yapılan diğer iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını haber alan dükkan sahipleri, söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi.
İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Öte yandan yangın nedeniyle duman etkilenen bir itfaiye eri tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.