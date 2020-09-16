İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti

İş insanı Suna Kıraç için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Eski Başbakan Tansu Çiller, Galatasaray Spor Kulübü eski Başkanı Faruk Süren, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demet sabancı, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Ali Koç, Ömer Koç ile çok sayıda yakını katıldı. Kıraç'ın tabutu kırmızı Osmanlı Sancağına sarıldı.

AYNI ÖRTÜ AİLE BÜYÜKLERİNİN TABUTLARINDA DA KULLANILMIŞTI

Suna Kıraç'ın naaşının üzerine örtülen örtüde "Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü'l-hakku'l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku'l-va'di'l-emîn" yazıyor. Bu ifade "Hak ve gerçek olan kainatın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Güvenilir ve sözünde sadık Muhammed, onun elçisidir" anlamına geliyor. Örtü daha önce Vehbi Koç, Sevgi Gönül ve Mustafa Koç'un cenaze törenlerinde de kullanılmıştı.

SOYAĞACI, HACI BAYRAM-I VELİ'YE KADAR GİDİYOR

Vehbi Koç'un soyağacı Hacı Bayram-ı Veli'ye kadar gidiyor. Hacı Bayram Veli türbesindeki kubbenin eteğinde uçları yarım daire kemerlerle son bulan dikdörtgen kartuşlarda da "Lâ ilâhe İllallâhu el-Melikü'l-hakku'l-mubîn Muhammedun resûlullâh sadiku'l-va'di'l-emîn" yazıyor.

İMAMOĞLU: SAYGIYLA ANACAĞIZ

Kıraç için kılınan cenaze namazı siyaset, iş, spor ve sanat dünyasından birçok ismi bir araya getirdi. Cenazeye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cami girişinde basın mensuplarına, "Başımız sağ olsun. Gerçekten hem iş dünyası açısından büyük iz bırakmış çok kıymetli bir hanımefendi hem de bu ülkenin ve bu şehrimizin özellikle gelişimine katkı sunan, eğitim, kültür, sanat; bütün alanlarda belki de örnek bir fedakarlığı ortaya koyan bir hanımefendi. Saygıyla, minnetle her zaman anacağız. Rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.