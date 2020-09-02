Iron Mountain, işletmelerin ofislere güvenle dönmelerine yardımcı olacak Clean Start programını Türkiye'de başlattı

İşletmelerin işyerlerini dönüştürme çabalarına destek vermek üzere tasarlanan Iron Mountain Clean Start® programı; ofis alanlarının optimize edilmesi, taşınma, konsolidasyon veya kapatma durumlarında işletmeleri zorlayabilecek karmaşıklığı yönetmeye yardımcı olmak için hazırlandı.

İlk olarak 2019'da Kuzey Amerika'da başlatılan Clean Start programının Türkiye'de de kullanıma sunulması, işletmeleri ofis alanlarını nasıl kullandıklarını ve gayrimenkul ayak izlerini artırmadan çalışanlar için nasıl daha fazla kişisel alan sağlayabileceklerini yeniden düşünmeye zorlayan COVID-19 salgınıyla birlikte hız kazandı.

Clean Start programı Türkiye başta olmak üzere, Benelüks, Fransa, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta hizmete sunulmaya başladı.

Clean Start, her bir işletmenin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan esnek bir programdır. İşletmeler kendilerine tahsis edilen Iron Mountain Clean Start temsilcileri sayesinde üç kolay adımda programdan faydalanabilirler:

1. Ön-değerlendirme: Iron Mountain temsilcisi işyerini sanal veya fiziksel olarak inceler ve iyileştirilecek alanları araştırır.

2. Değerlendirme: İşletmelere kendi içlerinde değerlendirip tartışmaları için önerilen iyileştirme planının özeti sunulur.

3. Etkinleştirme: İşyerinin dönüştürülmesi için işletmenin ihtiyacı olan en iyi uygulama planı oluşturulur.

Farklı yapıdaki işyerlerinin konum değişikliği veya mevcut bir alanın yeniden yapılandırılması için tasarlanan Clean Start, işletmelerin işyerlerinden maksimum fayda sağlamasına yardımcı olur. Iron Mountain, düzenleme sürecini baştan sona yöneterek, ihtiyaç duyulmayan malzemelerin veya ekipmanın bağışlanmasını veya güvenli bir şekilde elden çıkarılmasını ve diğer malzemelerin geçici veya kalıcı olarak saklanmasını kolaylaştıracak hizmetler sunuyor. Aynı zamanda, her işletmenin süreçlerini değerlendirerek iş akışlarının en iyi şekilde nasıl yeniden tasarlanacağı ve daha dijital çalışma yöntemlerine nasıl geçileceği konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

"Clean Start ile işletmeler ofislerine güvenle dönerken, maliyetlerini azaltacaklar"

Clean Start programının Türkiye'de de sunulmaya başlamasından mutluluk duyduklarını belirten Iron Mountain Gelişen Pazarlar Başkan Yardımcısı - Türkiye&BAE Genel Müdürü Cenker Özhelvacı sözlerine şöyle devam etti: "İşletmelerin işyerlerini değerlendirmeleri, verimli ve kalıcı değişiklikler yapmaları için çok doğru bir zaman. Clean Start programımızla, işletmelerin ofislerine sorumlu ve güvenli bir şekilde dönmelerine yardımcı olurken bilgi yönetimlerini iyileştirmeyi, süreçleri optimize etmeyi ve fazla maliyetleri azaltmayı hedefliyoruz."

Clean Start programına katılan işletmeler;

Maliyetleri düşürmek veya küçülme sürecini desteklemek için gayrimenkul ayak izlerini azaltabilir,

Ofisleri ve toplantı odalarını, çalışanlara ek çalışma alanı yaratmak gibi daha değerli alternatiflere dönüştürebilir,

Arşiv malzemeleri, sezonluk kullanılan ürünler, pazarlama malzemeleri ve fazla mobilyalarla doldurulan depolama alanlarını geri kazanabilir,

Kullanılmayan Bilgi Teknolojileri varlıklarının çevre dostu ve güvenli şekilde imha edilmesi veya geri dönüştürülmesinin yanı sıra gereksiz ofis mobilyaları ve ekipman saklamak için kullanılan dolap ve depolama alanlarını boşaltıp, daha faydalı amaçlar için kullanmaya başlayarak şimdiye kadarki kayıplarını telafi edebilirler.

Daha fazla bilgi için, Iron Mountain Clean Start® web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://www.ironmountain.com.tr/secure-storage/records-and-media/clean-start

Iron Mountain Hakkında

1951 yılında kurulan Iron Mountain Incorporated (New York Borsası: IRM), arşiv ve bilgi yönetimi hizmetleri alanında dünya lideri bir şirkettir. Dünya çapında 225.000'den fazla kuruluş tarafından güvenle tercih edilen ve yaklaşık 50 ülkede 1.480'den fazla tesiste 8,5 milyon m2'yi aşan gayrimenkul ağıyla Iron Mountain, kritik bilgiler, hassas veriler, kültürel ve tarihi eserler dahil olmak üzere maddi manevi çok değerli varlıkları saklıyor ve koruyor. Fiziksel arşiv yönetimi, bilgi yönetimi, dijital dönüşüm, güvenli imha ile veri merkezleri, bulut hizmetleri, sanat eseri depolama ve lojistiği içeren çözümler sunan Iron Mountain, işletmelerin maliyetleri ve risklerini düşürmelerine, yönetmeliklere uymalarına ve daha dijital bir çalışma yöntemi sağlamalarına yardımcı oluyor. 2007 yılından bu yana yüzde 70'lik pazar payıyla Türkiye'de faaliyet gösteren Iron Mountain, 6,5 milyon m2'lik depolama hacimli 7 tesiste, 200'ün üzerinde çalışanıyla 1.400'den fazla işletmeye hizmet veriyor.

Daha fazla bilgi için: www.ironmountain.com.tr