Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti

ABD vatandaşı Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi sonucu ABD'de başlayan protestolar Avrupa ülkelerine de yayıldı. İngiltere, Fransa ve Almanya'da da çok sayıda gösterici "Siyahların hayatı önemlidir" dövizleri ile Floyd'un ölürken son sözleri olan "Nefes alamıyorum" yazan dövizlerle yürüyor.

Dünyadan pek çok ünlü isim de gerek sosyal medyadan gerekse de sokağa çıkıp tepkilerini gösteriyor. Türkiye'den bir isim de protestocular arasındaki yerini aldı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Türkçe rap müziğin ünlü ismi Ezhel, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ırkçılık karşıtı gösteriye katıldı. Rap müziğin sevilen ismi Ezhel, "Siyahilerin hayatı önemli olana kadar, hiçbir hayatın önemi yok" yazılı pankartla gösterilere katıldı.