Rus gazeteci Kremlin'i suçlayan mesajı sonrası Bakanlık binası önünde kendisini yaktı

Irina Slavina, polisin Perşembe günü evinde arama yaptığını bilgisayarına da el koyduğunu söyledi. Rus gazeteciye göre polis evde, demokrasi yanlısı Open Russia adlı grupla ilgili evraklar bulmaya çalışıyordu.

RUSYA'YI SORUMLU GÖSTERDİ

'Koza Press adlı internet sitesinin genel yayın yönetmeni olan genç kadın, intiharı öncesi Facebook hesabında yaptığı açıklamada, "Sizden ölümümden Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutmanızı istiyorum" dedi. Yetkililer, cesedini buldukları Slavina'nın vücudunda ciddi yanıklar olduğunu açıkladı.

"SÜREKLİ RAHATSIZ EDİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Rusya'da polis Nizhny Novgorod'da Perşembe günü Open Russia'yla ilgili soruşturma kapsamında Slavina dahil yedi kişinin evlerinde arama yapmıştı. Slavina geçen yıl bir yazısında "yetkililere saygısızlık yaptığı" gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı. BBC Moskova Muhabiri Sarah Rainsford, Slavina'yla ilgili olarak "Sürekli rahatsız edildiğini, gözaltına alındığını, para cezalarına çarptırıldığını biliyorum. Çok aktif bir kadındı" dedi.