İrem Derici'den yakışıklı oyuncu Michele Morrone'ya olay yorum: Boy boy çocuklarımız olacak

Karantina sürecini evinde tek başına geçiren ve yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen İrem Derici, bu sefer de dünyaca ünlü Michele Morrone için yaptığı yorumla adından söz ettirdi.

"GEBERME, DAHA BOY BOY ÇOCUKLARIMIZ OLACAK"

Düşüncelerini dobra bir şekilde ortaya koymaktan çekinmeyen Derici, Michele Morrone'nin Instagram'dan yaptığı canlı yayını izledi. Ülkemizde de en çok izlenen filmler arasına giren '365 Days' adlı erotik sahneler içeren yapımın yakışıklı başrol oyuncusundan etkilenen Derici, canlı yayının altına: "Aşkım maske tak geberme. Daha boy boy çocuklarımız olacak" yazdı.