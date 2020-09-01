İranlı 'Tosuncuk'tan, Antalya'da 20 milyonluk vurgun
İRAN'da, 'Çiftlik Bank' benzeri organizasyonla çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp, Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da onlarca kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırıp, ortadan kayboldu.
İRAN'da, 'Çiftlik Bank' benzeri organizasyonla çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandırıp, Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da onlarca kişiyi yaklaşık 20 milyon TL dolandırıp, ortadan kayboldu.
Türkiye'de yüksek kar vaadiyle on binlerce kişiden yaklaşık 1 milyar lira toplayıp, yurt dışına kaçan Çiftlik Bank CEO'su 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın kurduğu saadet zincirinin benzeri, İran'da ortaya çıktı. İran'da çok sayıda kişiyi dolandıran ve Türkiye'ye kaçan Mehran Mohammadi, Antalya'da da 10 bin lira sermayeli reklam organizasyon şirketi kurup, daire satmaya başladı. İran'ın Türkiye'den iade talebinde bulunduğu Mehran Mohammadi, Antalya'da kurduğu şirket aracılığıyla İranlı vatandaşlara uygun rakamlarla daire satma vaadinde bulundu. 5 yıldızlı otellerde yaptığı toplantılarla İranlıları Antalya'ya davet eden ve sunum yapan Mehran Mohammadi, başkası üzerine kayıtlı daireleri satmaya başladı. Aynı zamanda yüksek kar ve faiz vaadiyle para toplayan Mohammadi, birkaç ay sözünde durarak güven kazandıktan sonra, topladığı paraları geri ödememeye başladı. Bir daireyi birkaç kişiye satıp, parasını nakit olarak alan Mehran Mohammadi, yaklaşık 20 milyon TL'lik vurgundan sonra ortadan kayboldu.
Mağdurların avukatı Dilek Çevikel, yaptıkları araştırma sonunda Mehram Mohammadi'nin birçok kişiyi dolandırdığını öğrendiklerini belirterek, sadece Antalya'da 20 milyon TL civarında dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelinin tek başına hareket etmediğini, savcılığa verdikleri isimlerle birlikte hareket ettiğini iddia eden Avukat Dilek Çevikel, "Mehram Mohammadi'nin, diğer şüphelilerle birlikte titan veya saadet zinciri şeklinde yapılanma kurduğu bilgisine ulaştık. Şüphelinin 'dolandırıcılık' ve 'borsada illegal faaliyetler yürütmek suçu'ndan İran adli makamlarınca iadesi talep edilmiştir. Çiftlik Bank benzeri bir yapılanma kuran şüpheli, gerek söz konusu yapılanma ile gerekse uğraştığı diğer işlerle çok sayıda kişiyi mağdur etmiştir. Görünen o ki mağdur etmeye de devam edecektir" diye konuştu.