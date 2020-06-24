İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı

İran Merkez Bankası, ülkenin para birimini koruma ve ekonomik gelişmeyi sağlama için bazı kararlar aldı. İran Merkez Bankası, dövizdeki yükselişi durdurmak ve İran para biriminin değerini korumak amacıyla mevduat faizini 200 baz puan artırarak yüzde 12'ye yükseltti. Karar 27 Haziran Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

KARARIN ARDINDAN DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 30 Mayıs'taki toplantısında mevduat faizini yüzde 10, Merkez Bankasından alınan kredi faizlerini de yüzde 22 olarak belirlemişti. Karar öncesi 20 bin tümene yükselen dolar, İran Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından düşüşe geçerek 19 bin 700 tümene geriledi.