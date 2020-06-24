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İran Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

İran Merkez Bankası, ülkede 20 bin tümene çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşan dolardaki yükselişi durdurmak için mevduat faizini 200 baz puan artırarak yüzde 12'ye çıkardı.

İran Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi
24.06.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:52

İran Merkez Bankası, ülkede 20 bin tümene çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaşan dolardaki yükselişi durdurmak için mevduat faizini 200 baz puan artırarak yüzde 12'ye çıkardı.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun düzenlediği toplantının ardından ülkenin para birimini koruma ve ekonomik gelişmeyi sağlama yasasına uygun olarak bazı kararlar aldığı bildirildi.

İran Merkez Bankası, dövizdeki yükselişi durdurmak ve İran para biriminin değerini korumak amacıyla mevduat faizini 200 baz puan artırarak yüzde 12 olarak belirledi.

Açıklamada, alınan kararın 27 Haziran Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Merkez Bankası Yönetim Kurulu, 30 Mayıs'taki toplantısında mevduat faizini yüzde 10, Merkez Bankasından alınan kredi faizlerini de yüzde 22 olarak belirlemişti.

Karar öncesi 20 bin tümene yükselen dolar, İran Merkez Bankası'nın hamlesinin ardından düşüşe geçerek 19 bin 700 tümene geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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