Yabancı uyruklu genç, köprünün ayaklarına kendisini asarak intihar etti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 32 yaşındaki Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha, henüz bilinmeyen bir nedenle Çark Deresi üzerindeki köprünün ayaklarına kendisini astı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Gece saatlerinde, Adapazarı Şeker Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Çark Köprüsü'nün ayaklarının olduğu kısımda bir kişinin kendini astığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil ekibi geldi. Yapılan incelemede Irak uyruklu Hisham Mohsen Taha'nın öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Taha'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.