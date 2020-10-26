iPhone tutkunları, kutulara kulaklık ve şarj aletinin eklenmesi için TBMM'ye başvurdu

Geçtiğimiz günlerde iPhone 12'lerin tanıtımını yapan Apple, radikal bir karar alarak iPhone 12'lerin kutusundan kulaklık ve şarj adaptörünü çıkarmıştı. Teknoloji devi büyük tepki çeken değişimin nedenini ise çevreyi korumak olarak göstermişti.

SADECE FRANSA'DA KULAKLIK ÇIKIYOR

Dünyada sadece Fransa'da satılan iPhone ürünlerinin kutusundan kulaklık çıkıyor. Bunun nedeni ise yasal zorunluluklar. Fransa'da satılan cihazların kutusundan diğer ülkelerde olduğu gibi şarj aleti çıkmıyor ancak Fransa'da telefonların kutusundan kulaklık çıkması zorunlu.

TBMM'YE BAŞVURU YAPILDI

Shift Delete'nin haberine göre, benzer bir kanunun ülkemizde de uygulanması gerektiğini düşünen kullanıcılar, toplu bir şekilde TBMM'ye başvuru yapmaya başladı.

TBMM'ye yapılan iPhone 12 şikayeti şu şekilde:

Fransa Cumhuriyeti'nde 12 Temmuz 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan, 15 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe giren ve ekte bir nüshası bulunan yönetmelik, teknolojik cihazlarda artan radyasyon sebebiyle tüketicinin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, tüketicilerin satın almış oldukları cihazlarla beraber kulaklık ve benzeri aksesuarların da verilmesi ve radyasyon maruziyetini azaltan bu ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi, teşvik edilmemesi veya belirtilen ürünlerin verilmemesi durumunda ise cezai işlem uygulanmasını öngörmektedir. Bu ve buna benzer düzenlemelerin ülkemizde de uygulanması kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılmasını arz ederim.