iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı

ABD'li teknoloji devi Apple, "Hi, Speed" sloganı ile iPhone 12'lerin tanıtımını gerçekleştirdi. Apple, tüm dünyada merakla takip edilen program sonrası, iPhone 11'lerin fiyatıyla ilgili sürpriz bir karar aldı. Ancak bu karar Türkiye için geçerli olmadı.

TÜRKİYE FİYATINDA İNDİRİM YAPMADI

Apple, iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla iPhone 11'lerin yurt dışı fiyatlarında indirime gitti. Ancak teknoloji devi, iPhone 11'lerin Türkiye fiyatında herhangi bir değişikliğe gitmedi.

iPHONE 11'LERİN TÜRKİYE FİYATLARI

64 GB'lık iPhone 11: 7.999 TL

128 GB'lık iPhone 11: 8.449 TL

256 GB'lık iPhone 11: 9.299 TL