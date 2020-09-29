İpek Şal İle Şıklığınıza Şıklık Katın

İPEK ŞAL ŞIKLIĞI

İpek şallar duruşları ve renkleriyle birçok kadının baş tacı. Yumuşak ve sert olmak üzere iki seçeneği olan bu şallar kombininize göre kullanım şekli farklılık gösterebilecektir. Sert olanları oldukça tok ve şık duran şallar sizin de favorilerinizden değil mi? Özellikle şık bir akşam yemeğinde, yakın bir arkadaşınızın düğününde ya da mezuniyetinizde elleriniz hep parlaklığıyla ve harika renkleriyle herkesi büyüleyecek bu ipek şallara gidecektir.

KOMBİNLEMESİ KOLAY

İpek şallar adı üzerinde size ipek şıklığı sunarlar. Özellikle desenli olanları piyasada oldukça yaygın ve talep gören modeller olarak karşımıza çıkıyor. Hal böyle olumca üretim yerlerinde arzlara göre şekil alıp müşterilerin gönlünü hoş tutma çabasında. Uzun tuniklerle ve tulumlarla ve de özellikle uzun elbiseler ile oldukça şık duran bu şallar sizi katıldığınız ortamda en şıklar listesinin başlarına taşıyacak.

İPEK ŞALLAR SAĞLIĞINIZA DOST

İpek oldukça özel bir kumaş. Elde etmesi de işlemesi de korunması da meziyet isteyen bir tür. Durum böyle olunca ipek ile üretilmiş her ürün biraz daha özel bir grupta oluyor. Genelde yumuşak formda üretilen ipek şallar yazın terletmeyen kışın üşütmeyen oldukça önemli bir kumaş türü. Sadece şal olarak düşünmemek gerekir ipekleri; yastık, çarşaf, perde ve daha birçok ürün ipekten üretiliyor. Yani ipek ev tekstil ürünlerinde de oldukça değerli. Aslında bizim için ipek böceklerinin bir armağanı olan bu kumaş, eşarp olarak kullanıldığında saç derileriniziz de oldukça nefes almasını sağlar. Bu kafa derisiniz için çok önemli bir detaydır. Özellikle tesettür giyimli kadınlarda saç dökülmesi için doktorların en büyük tavsiyesi ipek şallardır. Çünkü kafa derisi hava alır.

İPEK KUMAŞIN BAKIMI

Kalitesi ve şıklığı tartışılmayan ipek şallar bakımı ve temizliği ile de en zorlu kumaş türüdür. Ne kadar Yüzde yüz güvenmediğinizi bilsek de ipek şallarınızı kuru temizlemeye vermek en sağlıklısı. Oldukça hassas olan bu kumaş türü ütülenirken de ekstra dikkat ister. Üzerine başka bir tişört kumaş benzeri bir parça koyarak ütülemeniz oldukça fayda sağlayacaktır. Oldukça düşük ayarda ve buharsız ütülenmesi de bir diğer ayrıntı.

İPEK KUMAŞ SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

İpek kumaş oldukça özel bir kumaştır. Ancak fiyat skalası diğer kumaş türlerinden biraz daha fazla olduğundan bazen piyasada sahteleriyle karıştırılabilir. Bu noktada bu kumaşları ayırt edebilmek önemlidir. Öncelikle bildiğimiz ve güvendiğimiz marklardan alışveriş yapmak bu noktada oldukça önemlidir. İkinci ayırt edici özellik ise gerçek ipek kumaşın ele gelen dokusudur. Ele gelen ufak pürüzler gerçek ipek olduğunun kanıtıdır.

İPEK KUMAŞININ TARİHİ

İpek dokumacılığı bundan 4.600 yıl önce Çin'de başladı. 16. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında İtalya ve Fransa'da çok geniş bir gelişme gösterdi. İpek en çok dut ipekböceğinden elde edilir. Ancak bu böceğin dişisi 200-500 yumurta bıraktıktan sonra ölür. Yumurtalardan çıkan minik tırtıllar dut yaprağıyla beslenir. Hızla büyüyerek 20-30 günde 7-8 santimetreyi bulur. Büyümesi tamamlanınca yemeyi bırakır ve incecik ipek liften çevresine bir koza örer. İnsanlar ipek elde etmek için üretme çiftliklerinde ipek böcekçiliği yaparlar. Yırtılarak zarar görmesine mani olmak için ipekböceğinin içinden çıkabileceği kadar gelişmesini beklemeden kozalar kaynatılır. İpek, yıllar boyu Çin, Hindistan, Taşkent, Bağdat, Şam ve İstanbul'dan geçen ipek yolunu takiben Avrupa'ya taşınmıştır. Bu zaman zarfında ipek altından daha değerli bir ürün olarak alıcı bulmuştur. Ya da makinelerle çözülerek çile haline getirilir. Bir kozadan 450 ile 900 metre arasında kesiksiz iplik çıkabilir. Bu iplikler tezgâhlarda dokunarak kumaş yapılır. Ve bizim bildiğimiz ve çok sevdiğimiz halini alır.

İPEK KUMAŞIN MENŞEEİ

Günümüzde üretim maliyetlerinin ucuz olması dolaysıyla çokça ürün Çin'de üretiliyor. İpek şal piyasası da bu durumdan nasibini almış gibi görünüyor. Tabi biz Çin malı ipek şallardan kaçınmalıyız. Bildiğimiz güvendiğimiz markalara yönelip ipek şal alışverişimi oralardan yapmak en sağlıklısı olacaktır.