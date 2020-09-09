İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı

Kadına yönelik tehdit bitmiyor. Bu kez 23 yaşındaki üniversiteli bir genç kızın kâbus dolu anlar yaşadı. 3 yıl önce internette tanışıp nişanlandığı adam hayatı zehir etti. Denizli, İstanbul ve Kocaeli üçgeninde yaşanan olaylar örgüsü... CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ detaylarını anlattı.

Şeyda 23 yaşında genç bir kız. 3 yıl önce internet üzerinden biriyle tanışıp nişanlanıyor. Bu kararın yanlış olduğunu anlayıp nişanlısından ayrılıyor. Ancak olaylar bundan sonra başlıyor. Zanlı ayrıldıktan sonra genç kızın peşini bırakmadı.

AYAKKABI ÜZERİNDEN MESAJ: ÖLÜMÜN BU ŞEKİLDE OLACAK

Zanlı sahte kimlikle genç kızın Denizli'de taşındığı evin karşısındaki evi kiralayıp eski nişanlısını takip ediyor. Ayakkabısını kesip "Senin de ölümün benim elimden bu şekilde olacak" diye tehdit ediyor.

OTOMOBİLE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLEDİ

Bu tehdidin ardından İstanbul'dan beraber geldiği iki kişiyle birlikte genç kızın bulunduğu araca silahlı saldırı düzenledi.JASAT timleri yeni bir kadın cinayetinin olmaması için hummalı bir çalışma gerçekleştirip 78 kamerayı 326 saat boyunca izleyerek zanlıya operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

CNN Türk istihbarat şefi Nihat Uludağ kan donduran olayı canlı yayında şu sözlerle anlattı:

Şeyda şu an 22 yaşında üniversite öğrencisi bir genç kız, 3 yıl önce internet üzerinden birisi ile tanışıyor ve nişanlanıyor. Sonra bu kararın hatalı olduğunu anlıyor nişanlısından ayrılıyor fakat o tarihten sonra kabusu yaşıyor. 3 yıl boyunca devam eden bir süreç.

Jandarma timi kız öldürülmek üzereyken bir ay süren titiz bir çalışma yaptı ve operasyonla dün itibari ile o zanlıyı ve ona yardım ve yataklıkta bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu zanlı nişan bozulduktan sonra bu kızın peşini hiç bırakmıyor. Kızın ev adresini tespit ediyor ve sonrasında sahte bir yemek siparişi veriyor. Oyemek siparişi için kapı açıldığında içeri giriyor ve kızı oradan kaçırıyor. Ve 9 gün kızı Kocaeli'de alıkoyuyor ve kıza orada işkence de yapıyor. Daha sonra orada gözaltına alınan zanlı 2 yıl cezaevinde kalıyor.

78 KAMERADAN BİNE YAKIN KAYIT İNCELENDİ

Ama yine uslanmayıp kızın peşini bırakmıyor ve çıktıktan sonra da eylemlerine devam ediyor. Çıktıktan sonra bu kez sahte bir kimlikle bu sefer kızın Denizli'de taşındığı evi tespit ediyor hemen karşı evini sahte kimlikle kiralıyor ve kızı gizli gizli takip ediyor. Kızın ayakkabısını kesiyor ve diyor ki seni de bu ayakkabı gibi keseceğim diyor. Tehditler şantajlar devam ediyor. Sonunda da İstanbul'dan yanında getirdiği 2 zanlı ile birlikte genç kızın bulunduğu araca silahlı bir saldırı düzenliyor. Sans eseri silahtan çıkan kurşunlar araca saplanıyor ve kimse yaralanmıyor. Saldırıyı düzenliyor ve kaçıyor.

Daha sonra Denizli Jandarma Komutanlığı JASAT timleri 78 kamera görüntüsü ve bin saate yakın kamera kaydını inceliyor. Bu aracın kime ait olduğunu tespit ediyor.Bu kız daha sonra da korumaya alınıyor. Adam daha yeni çıkıyor hapisten 2 yıl ceza alıyor ve çıkar çıkmaz da yeniden takibe naşlıyor. Daha sonra jandarma ekipleri zanlıyı Kocaeli'ndeki adresinde tespit ediyor, takibe alıyor. Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenen operasyonda dün zanlı gözaltına alındı. Şeyda'nın sağlık durumu çok iyi ama Şeyda 'yine endişeliyim yine çıkar. Çünkü daha önce çıktı 9 gün bana işkence etti. Ama ona rağmen iki yıl yattı ve peşimi bırakmadı' dedi.