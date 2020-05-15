İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu

Dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen koronavirüse karşı geliştirilecek aşılarda sevindiren haber geldi. Koronavirüse karşı devam eden bir aşı çalışmasında, makak maymunları üzerinde yapılan testlerin koruma sağlamakta başarılı olduğu duyuruldu.

ABD'de devam eden söz konusu çalışmayı, Amerikan Ulusal Sağlık Kurumu araştırmacıları ile İngiltere'nin Oxford Üniversitesi bilim insanları yürütüyor. SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte edilen maymunlara önce üzerinde çalışılan aşı yapıldı. Çalışma sonucu, makak maymunların ciğerlerinde ve solunum kanallarında, virüsün daha az görüldüğü kaydedildi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BENZER

BBC'deki habere göre, Hint şebeği adı da verilen bu makak türünün, insanla benzer bir bağışıklık sistemi bulunuyor. İngiltere'de şu anda binden fazla kişi Oxford Üniversitesi'nin insanlı deneyleri için gönüllü olmuş durumda. Yüzden fazla, deney aşamasında corona virüsü aşı çalışması gerçekleştiriliyor.