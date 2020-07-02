İnşaat sezonu açıldı, işçi ölümleri arttı

Türkiye'de son bir ayda 23 inşaat işçisi, tedbirsizlik nedeni ile hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Türkiye'de inşaat sezonunun başlaması ile birlikte son bir ayda 23 inşaat işçisi, tedbirsizlik nedeni ile hayatını kaybetti.

Türkiye'de son bir ayda çeşitli iş kollarında çalışan 156 işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiği öğrenilirken, bu işçilerden 23'ünün inşaatlarda çalışan işçiler olduğu öğrenildi. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunun devreye girmesiyle birlikte iş kazalarında gerileme olduğunu belirten iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Mehmet Narin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi tarafından yayınlanan raporda sadece mayıs ayında inşaat iş kolunda 23 işçinin hayatını kaybettiğini söyledi. Narin, ölümlerde tedbirsizliğin en önemli faktör olduğunu açıkladı.

"Ucuz iş ekipmanları işçi ölümlerine neden olmaktadır"

İş kazalarının yaşanmasının ana sebebinin iş verenlerin ucuz malzeme alımından kaynaklandığını aktaran Narin, "Ölümlerin yaşanmaması için özellikle iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarının seçiminde daha çok nitelikli ekipmanların tercih edilmesi gerekirken, iş verenler tarafından ucuz malzeme seçimi yapılması ile birlikte yüzlerce işçinin ölümüne neden olmaktadır. Mesleki eğitimler de bu konuda çok önemlidir ve bunun uygulanması gerekmektedir. Fakat inşaat iş kollarında çalışanların mesleki eğitimlerinin tamamlamaması ve mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaması da iş kazaların da önemli bir faktör olarak önümüze çıkmaktadır" diye konuştu.