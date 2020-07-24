İngiltere Premier Lig'de 2020-2021 sezonu 12 Eylül'de başlayacak

İngiltere Premier Lig'de 2020-21 sezonunun açılış tarihi belli oldu. Yapılan resmi açıklamaya göre yeni sezonun 12 Eylül'de başlayacağı belirtildi. 38 hafta sürecek sezon 23 Mayıs'ta son bulacak.

Futbol Federasyonu ve İngiltere Futbol Ligi ile Premier Lig'in yeni program adına ise görüşmelerinin süreceği aktarıldı.