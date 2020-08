İngiltere'de kafe ve restoranlardaki hesapların yarısı hükümetten

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa ekonomisinde ülkeler krizden çıkış yolları arıyor. İngiltere'de salgın nedeni ile ekonomik darboğaza giren hizmet sektörüne hükümetten destek geldi. Hükümetin, bugün başlattığı "Eat Out Help Out" (Yardım Etmen İçin Dışarıdan Ye) kampanyası ile ülke genelinde bulunan 72 bin kafe ve restoranda yemek yiyen vatandaşların hesabının yarısı 1 ay boyunca hükümet bütçesinden karşılanacak.

KAMPANYA HAFTANIN BELİRLİ GÜNLERİNDE GEÇERLİ

Kampanya 3 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında sadece Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri geçerli olurken, kişi başı ödenen tutar 10 Sterlini (Yaklaşık 90 Lira) geçmeyecek. Vatandaşlar 24 saat içinde istediği kadar kampanyadan yararlanırken, alkol tüketimi kampanya kapsamında değil.

2 MİLYON KİŞİNİN İŞİNİ KAYBETMESİ ENGELLENECEK

Hükümet, başlattığı kampanya ile yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesini engelleyeceğini önü sürerken, kampanyanın bütçeye maliyetinin ise 500 milyon Sterlin olması bekleniyor. İngiltere ekonomisinde bu yıl salgın nedeni ile çeyreklik bazda 1979 yılından bu yana yüzde 2,2 ile en sert daralma meydana gelmişti.